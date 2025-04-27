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Aydın'da Zabıta Ekipleri Marketlerde Denetim Gerçekleştirdi

Aydın'da Zabıta Ekipleri Marketlerde Denetim Gerçekleştirdi
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Köşk ilçesinde zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenli alışverişi sağlamak amacıyla marketlerde denetim yaptı. Fiyat etiketi, son kullanma tarihi ve hijyen gibi konularda incelemelerde bulunuldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla sürdürülen denetimler, yetkili ekipler tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor. Köşk ilçesinde zabıta ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren marketlerdeki denetimlerde fiyat etiketi, son kullanma tarihi ve hijyen gibi bir çok hususta inceleme yapıldı. Denetimlerin hem esnaf hem de tüketici açısından önemli olduğu vurgulanırken, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların yetkili mercilere bildirimde bulunmaları istendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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