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Aydın'da yangın mağduru çiftçilerin hasar tespit listeleri askıya çıkarıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangınlarda zarar gören üreticilerin doğal afet hizmetleri kapsamında çiftçi bazında hasar tespit listeleri askıya çıkarıldı. Listeler, 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 5 iş günü süreyle ilgili yerlerde askıda kalacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen yangınlarda zarar gören üreticilerin doğal afet hizmetleri kapsamında çiftçi bazında hasar tespit listeleri askıya çıkarıldı.

Aydın'ın Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'nde 5 Haziran 2024 tarihinde, Kisir ve Sayrakçı Mahalleleri'nde 29 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen yangında zarar gören üreticilerin doğal afet hizmetleri kapsamında çiftçi bazında hasar tespit listeleri askıya çıkarıldı. Konuyla ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hazırlanan askı listesi 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 5 iş günü süreyle İlçe Müdürlüğümüz, Ziraat Odası Başkanlığı ilan tahtasında ve ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarılacak olup 16.07.2024 tarihinde askıdan indirilecektir. Bilgileri hatalı olan üreticilerin askı süresince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir. Askı süresi sonunda yapılan itirazlar kabul edilmeyecek ve icmal bilgilerinin doğruluğu kabul edilmiş olacaktır. İlgili üreticilerimize duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Söke Tarım Doğal Afetler Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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