Aydın'da Tarım Üreticileri ile Bilgilendirme Toplantısı

Aydın'da Tarım Üreticileri ile Bilgilendirme Toplantısı
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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, tarımsal sorunları yerinde dinlemek ve üreticileri bilgilendirmek amacıyla Esençay Mahallesi'nde bir araya geldi. Güncel destekleme programları ve üretim planlamaları üzerine sohbet edildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları yerinde dinlemek ve üreticilere güncel bilgiler aktarmak amacıyla üreticilerle bir araya geldi.

Karacasu ilçesine bağlı Esençay Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç ile teknik personel de katıldı. Toplantıda İl Müdürü Altıntaş; güncel destekleme programları, üretim planlaması, hayvan aşılamaları ve genel tarım sayımı gibi birçok başlıkta üreticileri bilgilendirdi. Keyifli bir sohbet ortamında geçen görüşmelerde, çiftçilerin talepleri ve önerileri de not alındı.

Tarım ve Orman Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Tarımsal konularda son dönemlerde yaşanan gelişmeler ışığında, üreticilerimizin tarımsal gündeme dair merak ettikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşmek üzere İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş, Karacasu İlçesi Esençay Mahallesi'nde İlçe Müdürümüz Rahmi Şendalgıç ve teknik personelimizin de katılımıyla üreticilerimizle bir araya geldi. İl Müdürümüz; güncel desteklemeler, üretim planlaması, hayvan aşılamaları, genel tarım sayımı vb gibi tarımsal gündeme dair birçok konuda üreticilerimizi dinleyerek, yapılacaklar hakkında hoş bir sohbet ortamında bilgilendirmelerde bulundu. Tarımın kalbi sahada atıyor. Birlikte üretmek, birlikte güçlenmek için sahadayız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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