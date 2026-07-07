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Aydın'da tarım faaliyetleri masaya yatırıldı

Aydın'da tarım faaliyetleri masaya yatırıldı
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe müdürlüklerinin 2026 yılı ilk 6 aylık çalışmalarını değerlendirdiği toplantıda projeler, saha çalışmaları ve gelecek dönem hedefleri ele alındı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçe müdürlüklerinin 2026 yılının ilk 6 aylık çalışmalarının değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Karpuzlu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yılın ilk yarısında yürütülen tarımsal projeler, saha çalışmaları ve belirlenen hedefler ele alındı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Müdür Yardımcıları Dr. Hamit Eray Yeşilçayır ve Yakup Ezber'in yanı sıra şube müdürleri ile ilçe müdürleri katıldı. Toplantıda ilk 6 aylık faaliyetlerin değerlendirilmesinin ardından gelecek döneme ilişkin planlamalar da görüşülerek yol haritası belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Aydın'ın verimli tarım potansiyelini daha da geliştirmek ve üreticilerin emeğine katkı sağlamak amacıyla planlı ve kararlı çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada ayrıca toplantıya katkı sunan tüm personele teşekkür edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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