Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 30 Bin Litre Ele Geçirildi

Aydın'da tağşiş yağ operasyonu

30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi

AYDIN - Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda toplamda 30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi, 7 firmaya idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik yapılan 3 ayrı operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda bin 87 koli içerisinde 5 litrelik şişelere doldurulmuş 22 bin litre etiketsiz tağşiş yağ ve 8 adet plastik tank içerisinde 8 bin litre bitkisel karışım yağ olmak üzere toplamda 30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Maliye ve Trafik Şube ekiplerince 7 şahıs ve firmalar hakkında toplamda 1 milyon 369 bin 584 TL idari para cezası uygulandı. Hileli gıda imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.