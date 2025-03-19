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Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 30 Bin Litre Ele Geçirildi

Aydın'da Tağşiş Yağ Operasyonu: 30 Bin Litre Ele Geçirildi
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Aydın'da yapılan 3 operasyon sonucunda toplam 30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi. 7 firmaya toplam 1 milyon 369 bin 584 TL para cezası kesildi. Hileli gıda imal ve ticaretiyle mücadele sürecek.

Aydın'da tağşiş yağ operasyonu

30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi

AYDIN - Aydın'da emniyet ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda toplamda 30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi, 7 firmaya idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik yapılan 3 ayrı operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda bin 87 koli içerisinde 5 litrelik şişelere doldurulmuş 22 bin litre etiketsiz tağşiş yağ ve 8 adet plastik tank içerisinde 8 bin litre bitkisel karışım yağ olmak üzere toplamda 30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Maliye ve Trafik Şube ekiplerince 7 şahıs ve firmalar hakkında toplamda 1 milyon 369 bin 584 TL idari para cezası uygulandı. Hileli gıda imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - Yerel
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