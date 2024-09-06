Aydın'da Su Ürünleri Satış Yerleri Denetlendi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan su ürünleri satış yerleri Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Aydın il genelinde vatandaşların taze ve güvenilir su ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla tarım ve orman müdürlüklerinin denetimleri sürüyor. Kuyucak ilçe genelinde yapılan kontroller kapsamında, gıda güvenliği standartlarına uygunluk ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı incelendi. Denetim sırasında, satışa sunulan su ürünlerinin tazeliği, saklama şartları ve ambalajlama işlemleri de gözden geçirildi. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri denetimler sırasında işletme sahiplerine hijyen ve gıda güvenliği konularında da bilgilendirme yaparken, halk sağlığının korunması adına bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtildi. - AYDIN