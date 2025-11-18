Haberler

Aydın'da Su Ürünleri Destekleme Başvuruları Başladı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024-2026 yıllarını kapsayan su ürünleri desteklemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Üreticilerin, en geç 19 Aralık 2025 tarihinde başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024-2026 su ürünleri desteklemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurarak üreticilere son tarihlere dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024-2026 yıllarını kapsayan su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri için başvuru takvimini duyurdu. Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre, desteklerden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin en geç 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu ilçe müdürlüklerine başvuru yapması ve gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Açıklamada ayrıca, zamanında başvuru yapan üreticilerin Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanaklarını 7 Ocak 2026 Çarşamba günü mesai bitimine kadar il veya ilçe müdürlüklerine sunmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan tüm üreticilerin desteklemelere ilişkin takvimi dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü açıklamasında "Desteklerden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin, en geç 19 Aralık 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları ve gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
