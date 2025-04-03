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Aydın'da Ramazan Bayramı Sakin Geçti, Trafik Rakamları Artış Gösterdi

Aydın'da Ramazan Bayramı Sakin Geçti, Trafik Rakamları Artış Gösterdi
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Aydın'da bu yıl Ramazan Bayramı, geçmiş yıllara göre daha sakin geçerken, bayram tatilinde otoyollarda 8 milyon 425 bin 491 araç geçiş yaptı. Ulaştırma Bakanı, bayram dönemine ait trafik verilerini açıkladı.

Aydın'da Ramazan Bayramı geçen yıllara oranla sakin geçti. Genelde yağışlı geçen Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretlerin önemli bir kısmı aileler arasında gerçekleşirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Mart 01 Nisan tarihleri arasında yolcu ve araç trafiği rakamlarını açıkladı.

Ülke genelinde 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 aracın geçiş yaptığı belirtildi. Ülke genelinde ise geçen yıla oranla bayram trafiğinin bu yıl da arttığı kaydedildi. 2025 yılı Ramazan Bayramı'nı kapsayan dönemde Arefe gününü de kapsayan 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde otoyollardan toplam 8 milyon 425 bin 491 araç geçiş yaptığı belirtildi.

2025 yılı Arefe Günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günde Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu'ndan 604 bin 380 araç geçerken Aydın-Denizli Otoyolu'nu ise 81 bin 23 aracın kullandığı belirtildi. Aydın-İzmir ve Aydın-Denizli otoyolundan 29 Mart 01 Nisan tarihleri arasında toplamda 685 bin 403 araç geçtiği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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