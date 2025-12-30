Aydınlı Pazarcılar Mazot ve Gübre Fiyatlarından Dertli: "Çift Süremez Olduk"

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde soğuk havayla baş etmeye çalışan pazarcılar yaktıkları açık hava sobalarıyla ısınmaya çalışıyor. Kendi ürettikleri ürünleri satan pazarcılar girdi maliyetlerinden dert yanarken özellikle gübre ve mazot fiyatlarının kendilerini zorlandığını belirttiler. Güçlükle üretmeye devam ettiklerini dile getiren üreticiler en çok zorlandıkları yılın 2025 olduğunu dile getirdiler.

Karacasu pazarında pazarcılar bir yandan soğuk havayla bir yandan artan maliyetlerle baş etmeye çalışıyor. Maliyetleri sattıkları ürünlere çekinerek yansıttıklarını ifade eden pazar esnafı, buna rağmen fiyatların tüketiciye yüksek geldiğini dile getirdi. Sabahın erken saatlerinde tezgah açan ve soğuk havada eski sobalar ve teneke kovalarda yaktıkları ateşle ısınmaya çalışan pazarcılar maliyetler açısından 2025 yılının oldukça zor geçtiğini dile getirdi.

"Mazot fiyatlarından dolayı iki kat sürdüğüm yeri bir kat sürüyorum"

Karacasu'da pazarcılık yapan bir vatandaş şunları söyledi:

"Halimiz belli. Aldığımız sattığımızdan yüksek. Ben sera naylonu alıyorum. Yıllık 400 kilo naylon kullanıyorum. Kilosu 120 lira. Hurdacı benden geri alırken 3 liraya alıyor. Anlayamadım bu işi. Geçen sene bin liraya aldığım dap gübresi bu yıl 2 bin lira oldu. Biz de ne yapalım, fiyatlara yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ben yetiştirsem bu vatandaş yiyecek. Yetiştirmezsem sana da yok, bana da yok. 35 yıldır Nazilli'deki seramda üretim yapıyorum. Böyle çevre pazarlarda satıyorum. Yeşillik olarak ne isterseniz bende mevcut. Mevsimine göre tüm yeşillikler var. Pırasa, kereviz, pancar, tere, roka, patlıcan, biber... Aklınıza ne gelirse. En çok zorlandığımız yıl bu sene oldu. Mazot ve gübre başta olmak üzere tüm girdi maliyetleri zorluyor. 60 liraya yakın mazot. Çift süremiyorum, iki kat sürdüğüm yeri bir kat sürüyorum."

"Gübre ve mazot fiyatları bizi çok zorluyor"

Pazarcılardan 72 yaşındaki Ayşe Karataş, "1985 yılından bu yana pazarcıyım. Lahana, akbaş, marul, ıspanak gibi ürünler satıyorum. Sattığım her şeyi kendim yetiştiriyorum. Allah bereket versin, pazarlarımız iyi. Çok şükür. Ama ürünleri yetiştirirken zorlanıyoruz. Gübre ve mazot bizi çok zorluyor. Başka hiçbir şeyden zorlanmıyoruz. Gübre ve mazot bizi çok zorluyor" dedi.

Pazarcı Birol Şavk ise, "Çok şükür ekmek paramızı çıkartıyoruz ama fiyatlar biraz düşük. Çiftçinin malı para etmiyor. Aldığımız pahalı. Girdi, çıktı yüksek. Mazot ve gübre aşırı yüksek. İyi kötü. Buna da şükür, idare etmeye çalışıyoruz. 15 yıldır pazarcılık yapıyorum. Kereviz, pırasa, soğan, roka, maydonoz, ıspanak, marul, tereyağı, yoğurt gibi ürünler satıyorum. Hepsini kendim üretiyorum. Mazot ve gübre çok zorluyor bizi. Gübrenin çuvalı bin 500, bin 700 lira. Mazot 55-56 lira. Önceki yıllarda bu kadar değildi ama bu yıl epey bir etkiledi bizleri" ifadelerini kullandı.

"Alan var, alamayan var"

Pazarda alışveriş yapan Servet Kocabıyık ise, "Fiyatlar yüksek. Yüksek ama satıcılar da haklı. Türkiye'nin hali ortada. Üreticiler üretmekte zorlandığı için kendilerini kurtaracak fiyatlarda satmaya çalışıyorlar. Vatandaş da alırken zorlanıyor. Alan var, alamayan var" dedi.