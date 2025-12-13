Haberler

Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme toplantısı yapıldı

Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda, organik pamuk yetiştiriciliği projesinin başarıları ve Aydın'ın Türkiye'deki pamuk üretimindeki önemi vurgulandı. Projeyi tamamlayan üreticilere belgeleri verildi ve sürdürülebilir tarım bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlayan çalışmalar anlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, Aydın'ın 247 bin ton üretimle Türkiye pamuk üretiminde üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek pamuğun ilimiz için stratejik bir ürün olduğunu vurguladı. Ayrıca pilot il olan Aydın'da organik pamuk yetiştiriciliği projesinin 4 yıldır Söke ve Didim'de başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Projeyi başarıyla tamamlayan üreticilere belgeleri takdim edilirken, proje ortağı firma temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Proje süresince, organik kompost dağıtımı, monitör ve biyoteknik mücadele tuzaklarının dağıtımı, zararlı böcek takibi ve toprak analizleri, üretici, öğrenci, teknik personel ve zirai bayilere yönelik eğitimler gibi birçok çalışma başarıyla yürütüldü.

Projenin; sürdürülebilir tarım bilincinin güçlenmesine, ekolojik dengenin korunmasına ve organik pamukta iç-dış piyasa hammadde ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sağladığı ifade edildi. Ayrıca bu yıl organik tarım özelinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Söke TAYEM'de düzenlenen Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme Toplantısı; Söke Garnizon Komutanı Albay Ozan Yılmaz, İl Tarım Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, TAYEM Müdürü Lütfi Özenç, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, ilçe tarım müdürleri, proje ortağı firma yetkilileri ve özel sektör temsilcileri, STK'lar, organik pamuk üreticileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
title