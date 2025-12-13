Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme toplantısı yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, Aydın'ın 247 bin ton üretimle Türkiye pamuk üretiminde üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek pamuğun ilimiz için stratejik bir ürün olduğunu vurguladı. Ayrıca pilot il olan Aydın'da organik pamuk yetiştiriciliği projesinin 4 yıldır Söke ve Didim'de başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Projeyi başarıyla tamamlayan üreticilere belgeleri takdim edilirken, proje ortağı firma temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Proje süresince, organik kompost dağıtımı, monitör ve biyoteknik mücadele tuzaklarının dağıtımı, zararlı böcek takibi ve toprak analizleri, üretici, öğrenci, teknik personel ve zirai bayilere yönelik eğitimler gibi birçok çalışma başarıyla yürütüldü.

Projenin; sürdürülebilir tarım bilincinin güçlenmesine, ekolojik dengenin korunmasına ve organik pamukta iç-dış piyasa hammadde ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sağladığı ifade edildi. Ayrıca bu yıl organik tarım özelinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Söke TAYEM'de düzenlenen Organik Pamuk Yetiştiriciliği Değerlendirme Toplantısı; Söke Garnizon Komutanı Albay Ozan Yılmaz, İl Tarım Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu, TAYEM Müdürü Lütfi Özenç, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, ilçe tarım müdürleri, proje ortağı firma yetkilileri ve özel sektör temsilcileri, STK'lar, organik pamuk üreticileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. - AYDIN