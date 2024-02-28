Aydın'da Meyve Fidanı Satışı Yoğunlaşıyor

Aydın'da fidan dikim zamanı gelirken, pazarda çeşitli meyve fidanı satışı yapan Anıl Vapur, vatandaşların daha çok zeytin, narenciye ve meyve fidanı tercih ettiğini söyledi.

Aydın'da bahar ayının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla birlikte meyve ağaçlarının ve bahçelerin bakımı yapılırken fidanlarda toprakla buluşuyor. Pazarlarda çeşitli fidanların satışı gerçekleştirilirken, Aydın'da 10 yıldır pazarlarda fidan satışı yapan 28 yaşındaki Anıl Vapur, fidan dikimi zamanın geldiğini meyve, zeytin ve narenciye fidanları sattığını söyledi. Vatandaşların yoğun olarak zeytin talep ettiğini ifade eden Vapur, "Bir yaşındaki zeytin fidanları 100 lira, 3 yaşındaki 200 lira. Portakal fidanı 150 lira. En çok zeytin, narenciye ve meyve fidanları vatandaşlar tarafından satın alınıyor" dedi.

Başka meyve fidanları isteyenlerin de olduğunu kaydeden Vapur, avokado, ballı boynuz, defne, kivi fidanları da müşteriler tarafından talep edildiğini söyledi. Çine ve Karpuzlu ilçelerindeki pazarlara gittiğini ifade eden Vural, en çok satış ise Çine'de yaptıklarını kaydetti. - AYDIN