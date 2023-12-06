Aydın'da Mera Islah Projesi Kapsamında Fidan Dikimi Yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında fıstık çamı ve akasya ağacı dikimi yapıldı. Fidan dikme programına Vali Yardımcısı, İl Tarım ve Orman Müdürü ve öğrenciler katıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yürütülen mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında merada otlayan hayvanlar için gölgelik alan oluşturmak ve erozyonu önlemek amacıyla fıstık çamı ve akasya ağacı dikimi yapıldı.

Merada otlayan hayvanların refahı için gölgelik alan oluşturmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak içi Çitlik Mahallesi'nde fidan dikimi yapıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş yaptığı konuşmada, "Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacının ekonomik açıdan karşılanmasının birincil kaynağının çayır ve meralardır. Mera, yaylak ve kışlak alanları ıslah ederek hayvan sahiplerinin kullanıma sunmak amacıyla 1998 yılından bu yana Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzce çalışmalar yürütülmektedir. Daha kaliteli ve daha ucuz kaba yem temin etmek için 2001 yılından bu yana İl Müdürlüğümüzce 24 mahallemizde toplam 17 bin 100 dekar mera alanında 7,5 milyon bedelde mera ıslah ve amenajman projeleri gerçekleştiriliyor. 2023-2025 yılları arasında Çiftlik Mahallemizdeki ıslah projesi 621 dekarda yürütülecek ve toplam proje bedeli 263 bin 200 TL'dir" dedi.

İl Müdürü Altıntaş ayrıca, toprak ve suyun bitki yetiştiriciliğinin temel unsuru olup merada da bu iki kaynağın korunmasının temel hedef olduğunu belirterek bu amaçla; dikilecek fidanların başta Çiftlik Mahallesi çiftçilerine sonrasında ise ülke hayvancılığı için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Fidan dikme programına; Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ve özel bir okulun öğrencileri katıldı. - AYDIN