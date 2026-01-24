Haberler

Havalar ısındı, sürüler doğaya salındı

Havalar ısındı, sürüler doğaya salındı
Güncelleme:
Doğu illerinde kar yağışı nedeniyle kapalı kalan koyunlar, Aydın'da havaların ısınmasıyla doğaya salındı. Çobanlar, yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı.

Doğu illerinde koyunlar aylarca kapalı alanlarda kalırken, Aydın'da havaların ısınmasıyla sürüler doğaya salındı, çobanlar da Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı.

Doğu illerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle koyunlar uzun süre meralara çıkamazken, Aydın'da havaların ısınmasıyla birlikte sürüler yeniden doğayla buluştu. Aydınlı çoban Namık Olcan, bahar havasının etkisiyle koyunlarını meralarda otlatmaya başladı. Uzun yıllardır çobanlık yapan Olcan, bir yandan hayvanlarını otlatırken bir yandan da yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Aydın'ın iklim şartlarının hayvancılık açısından büyük avantaj sağladığını belirten Olcan, bölgede çobanlık yapmanın keyifli olduğunu söyledi.

Fiyatların daha iyi olmasıyla çobanlığın çok daha keyifli bir meslek olacağını vurgulayan Namık Olcan; "Koyun tırnaktan alır derler. Ben de havaların güzelleşmesiyle birlikte koyunlarımı otlamaya çıkardım. Bir yandan da Kurban Bayramı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aslında fiyatlar daha iyi olsa meslek iyice keyifli olur. Yani Aydın'da çobanlık daha avantajlı olur. Doğu illerinde kardan dolayı hayvanlar dışarı çıkamazken bizim buralarda neredeyse yılın 12 ayı dışarı salabiliyoruz. Artık çoban bulmak zor olsa da mesleğimiz keyifli" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
