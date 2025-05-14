Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Aydın'da Jeotermal Kaynak Arama Projesine 'ÇED Olumlu' Kararı

Aydın'da Jeotermal Kaynak Arama Projesine 'ÇED Olumlu' Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın Germencik'te tarım arazisi olan bölgede Maren Maraş Elektrik Üretim Şirketi'nin jeotermal kaynak arama başvurusuna onay verdi. Proje, bölgedeki tarım faaliyetlerine zarar verdiği yönündeki endişeleri artırıyor.

(AYDIN) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aydın Germencik'te Maren Maraş Elektrik Üretim Şirketi'nin, "tarım arazisi" vasfında kalan bölgede gerçekleştirmek istediği jeotermal kaynak arama başvurusunda "ÇED Olumlu" kararı verdi.

Aydın'da faaliyet gösteren ve bölgenin tarım faaliyetlerine zarar verdiği gerekçesiyle bölge halkı tarafından tepki gören JES'lere bir yenisi daha ekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maren Maraş Elektrik Üretim Şirketi'nin JES projesi kapasite artışı talebine ilişkin "ÇED Olumlu" kararı verdi. Şirket, "ÇED Olumlu" kararıyla birlikte Aydın'ın Germencik ilçesi Bozköy-Çamur mahallelerinde jeotermal kaynak arama sondajı işlemi yapacak. Toplam 9 milyon liraya mal olması beklenen proje, 7.745 hektarlık ruhsat sahasının 1.38 hektarlık alanında gerçekleştirilecek.

En yakın konut alanı 1 kilometre mesafede

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; proje alanına en yakın yerleşim alanı 1,15 kilometre mesafede yer alıyor. Proje dosyasında konuya ilişkin, "Sondaj Sahası, Germencik İlçe Merkezi 5,9 km güneybatısında, Bozköy Mahallesi 1.5 km kuzeybatısında, Bozköy Mahallesine bağlı en yakın yapı olan Otel 1,15 km kuzeybatısında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Çevre düzeni planında "tarım alanında"

Şirketin ÇED başvuru dosyasında yer alan bilgilerde, sondaj alanının 1/100.000 Ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı'nda "tarım arazisi" olarak işaretlendiği belirtildi.

Konuya ilişki raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Sondaj alanı 1/100.000 Ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı üzerinde incelendiğinde, sondaj alanı 'Tarım Arazisi' olarak işaretlenmiş alanlar içerisinde kalmaktadır. Faaliyet alanının yakın çevresi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı üzerinde incelendiğinde ise; Sondaj alanı çevresinde tarım arazileri olarak adlandırılan alanlar bulunmaktadır."

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü

Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray'a geri döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.