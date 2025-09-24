Aydın'da İncir Üreticileri Kuraklık ve Maliyet Artışlarıyla Mücadele Ediyor

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'da incir üreticileri, bu yıl hem kuraklığın vurduğu rekolte düşüklüğü hem de piyasadaki fiyat belirsizliği ve geç ödemeler nedeniyle zor bir sezon geçiriyor.

Aydın'ın İncealan köyünde köyünde susuz ve organik tarım yaptığını belirten İbrahim Bayramoğlu, bu seneki en büyük darbenin kuraklıktan geldiğini ifade ederek, "Şu anda zaten tonajda düşüklük var, kuraklık olayından. Geçen seneki incirin yarısı kadar bile yemeklik, kaliteli incir çıkmıyor. Yanık olduğu için incirlerin kalitesi düşük oldu" diye konuştu.

"En büyük sorunumuz kuraklık"

Başka bir genç üretici ise su sorununun ağaçları kuruttuğunu belirterek, "Bu sene yağmur yağmadı. Ağaçlar kuruyor, incir küçük kalıyor. Bu da kaliteyi düşürüyor. En büyük sorunumuz kuraklık" diye ifade etti.

Genç üretici, ihraç edilen incirlerin kalitesiz bulunarak geri gönderilmesi ve faturanın kendilerine kesilmesinin de büyük problemlere yol açtığını belirterek, "Biz seçtiğimiz incirleri boy boy ayırıyoruz. En kaliteli yemeklik ürünleri tazeliğiyle derin dondurucuda -27 derecede saklıyoruz. Bu ürünlerde problem çıkmaz. Bizim asıl sorunumuz, seçilmeyen ve 'hurda' olarak ayırdığımız mallarda. İşletmeler veya tüccarlar bizden bu düşük kaliteli ürünü alıp ilaçlayıp, kimyasalla iç piyasaya veya yurt dışına gönderdikten sonra problem çıkıyorsa, bu bizim problemimiz değil" dedi.

"Maliyetler çok yüksek"

Mustafa Atabey de "Fiyatlardan memnun değilim. Geçen seneki fiyatlar... Enflasyon aldı başını gitti. İncirin en az 200-300 lira olması lazımdı" dedi.

Organik tarımın getirdiği ek zorluklara değinen bir başka çiftçi ise, "Gübre atamıyoruz, ilaç atamıyoruz. İleği (erkek incir) bin liraya aldık. Devletin desteği de çekildi. Maliyetler çok yüksek" diye konuştu.

Dört nesildir çiftçi olan Hakkı Aydın ise ödemelerin 3 ila 6 ay sonra yapılmasının çiftçinin belini büktüğünü belirterek, "Paramız 3-6 ay sonra geliyor. O para gelene kadar çiftçi zaten borçlanıyor; bankaya, arkadaşına, hatta tefeciye. Para geldiğinde de borca gidiyor. Ne oldu? Çiftçi yine aç. Okullar açıldı, çocuğun masrafı var, tarlayı sürecek, evine ekmek götürecek. Bu sistemle nasıl ayakta kalalım" dedi.