Aydın'da İncir Sezonu Başladı: Kilosu 250 TL

Aydın'da İncir Sezonu Başladı: Kilosu 250 TL
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Aydın'ın verimli topraklarında yetişen taze incirin hasadı başlayarak pazarlarda kilosu 250 TL'den satışa sunuldu. İncir, Aydın'ın hem kültürel hem de ekonomik hayatında önemli bir yere sahip.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da incir sezonu başlarken, kentin verimli topraklarında yetişen taze incir pazar tezgahlarında kilosu 250 TL'den satışa sunuldu.

Aydın'ın en değerli meyvelerinden biri olarak bilinen incir, hem iç piyasada hem de ihracatta büyük ilgi görüyor. Özellikle Aydın ilinde 'sarı lop' çeşidi ile bilinen incir, kalitesi ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olurken üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Sezonun ilk hasadıyla birlikte tezgahlarda yerini alan incirin kilosu 250 TL'den alıcı bulmaya başladı. Aydın incirinin hem taze hem kuru haliyle Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini dile getiren üreticiler, "Aydın'da incir sadece bir meyve değil, aynı zamanda kültürümüzün ve ekonomimizin bir parçasıdır" sözleriyle ürünün önemini vurgulayarak sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundular. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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