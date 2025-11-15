Aydın'da Giyim Festivali Yoğun İlgi Görüyor

Aydın'da 11 Kasım Salı günü kapılarını açan ve tesettür giyim başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen 50'nin üzerinde mağazayı tek çatı altında buluşturan giyim festivali vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Fuar Aydın'da giyimden parfümeriye, telefon aksesuarlarından bijuteriye kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle Aydınlılarla buluşan giyim festivali vatandaşların dikkatini çekti. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım sağlayan mağazalar özellikle tesettür ürünleriyle dikkat çekerken, Aydınlılar alışveriş alanındaki çeşitliliğin artmasından memnun kaldı.

Tesettür giyimde erişim sıkıntısının birçok şehirde devam ettiğine dikkat çeken giyim festivali Müdürü Tamer Alpay, düzenledikleri organizasyonlarla bu ihtiyacı karşılamayı amaçladıklarını belirtti. Alpay, festivalin 5 gün süreceğini, yoğun talebin de bu alandaki açığı açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Müdür Tamer Alpay, "Türkiye'nin güzide şehirlerinden biri olan Aydın'da böyle bir festival düzenlemekten dolayı oldukça mutluyuz. Hitap ettiğimiz kitlenin indirimli fiyatlarla kaliteli ürünleri satın alıp alış-veriş yapabilecekleri bir ortam oluşturduk. Festivalimiz 12 Kasım'da başladı. 5 gün sürecek ve 16 Kasım Pazar günü akşam saat 22.00'da son bulacak. Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen 50-60 civarında mağazamız bulunuyor. Başta tesettür ürünleri olmak üzere, takı, çanta, telefon aksesuarları, çocuk giyim, erkek giyim gibi geniş bir ürün yelpazemiz var. Tesettür ürünleri şehirlerimizde kolay erişilebilir değil. Düşük kaliteli pazarlar gibi yerlerde bulabiliyoruz ama AVM'lerde, çarşılarda mağaza sayısı bakımından yeteri sayıyı bize yansıtmıyor. Nüfusa oranla baktığımızda çok daha fazla olması gerekiyor. Biz de bu açığı festivaller ile doldurmaya çalışıyoruz. Böyle bir açık olduğunu festivalimize olan talepten de rahatlıkla anlayabiliyoruz. Gittiğimiz şehirlerde halkımız da festivalimizden memnun kalıyorlar. Herkesi festivale davet ediyorum" dedi.

Festivalde yer alan esnaflardan Yasemin Cengiz ise İzmir Bornova'dan katıldıklarını söyleyerek, vatandaşların sürekli aynı ürünleri görmekten sıkıldığını, farklı renk ve modeller sunulan festivallerin bu nedenle ilgi gördüğünü dile getirdi.

Festival, yoğun katılımla devam ederken giyim festivali 16 Kasım Pazar günü saat 22.00'de kapılarını kapatacağı bildirildi. - AYDIN