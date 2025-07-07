Aydın'da Domates Hasadı Öncesi Pestisit Kontrolleri Başladı

Aydın'da Domates Hasadı Öncesi Pestisit Kontrolleri Başladı
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Söke ilçesinde domates sezonu hareketliliği başlarken, tarım ekipleri pestisit kalıntı kontrolü için hasat öncesi numune aldı. Kontrollerle insan sağlığının korunması ve ihracat kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde domates sezonu hareketliliği başlarken, sahaya inen ilçe tarım ekipleri pestisit kontrolü için hasat öncesinde domateslerden numune aldı.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinin hasat hareketliliği sürerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarlalardaki kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ilçe tarım ekipleri, hasat öncesi pestisit kalıntı kontrolü için numune alımı gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerle hem insan sağlığını korumak hem de ihracat kalitesini artırmak hedeflenirken, numune alımlarının yanı sıra ürün kalitesini de inceleyen ekipler, üreticilere de bilgilendirmelerde bulundu. Çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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