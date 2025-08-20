Aydın'da Dar Gelirli Vatandaşlar İçin Sosyal Konut Projeleri Toplantısı

Aydın'da Dar Gelirli Vatandaşlar İçin Sosyal Konut Projeleri Toplantısı
Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında düzenlenen toplantıda, dar gelirli vatandaşlar için TOKİ öncülüğünde gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ele alındı. Projelerle vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, dar gelirli vatandaşlar için TOKİ öncülüğünde yapılacak sosyal konut projeleri ele alındı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde yapılacak sosyal konut projeleri ele alındı. Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilçe kaymakamları da katılırken, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerinin detayları masaya yatırıldı. TOKİ öncülüğünde hayata geçirilecek sosyal konut uygulamalarıyla, vatandaşların güvenli ve modern yuvalara kavuşmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantıda ayrıca, güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunacak bu projelerin, hem vatandaşların yaşam standartlarını yükselteceği hem de şehirleşme noktasında önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları kapsamında,

Valimiz Yakup Canbolat başkanlığında, İlçe Kaymakamlarımızın katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. TOKİ öncülüğünde dar gelirli vatandaşlarımız için inşa edilecek sosyal konut projeleri masaya yatırıldı. Güçlü Türkiye vizyonuna katkı sunacak konut projeleriyle vatandaşlarımız güvenli yuvalara kavuşacak" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

