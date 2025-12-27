Haberler

Aydın'da bisikletçilerin sorunları görüşüldü

Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ile bir araya gelen bisikletçiler, 2025 yılı değerlendirme toplantısında sorunlar ve çözüm önerilerini ele aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Bisiklet İl Temsilciliği, bisiklet kulüplerinin temsilcileri, bisiklet dernekleri ve sporcuların katılımıyla bisiklet branşının 2025 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılı içerisinde bisiklet branşında elde edilen sportif başarılar ele alınırken, faaliyet sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de görüşüldü. Katılımcıların görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, il genelinde bisiklet sporunun gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Değerlendirme toplantısı, karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
