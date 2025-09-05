Aydın'da Bamya Sezonu Canlanıyor: Genç Girişimci Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi'nde bamya sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin en büyük bamya alıcılarından biri olan 27 yaşındaki genç girişimci Hüseyin Gökhan Günözer, Aydın tarımına sağladığı katkıyla dikkat çekiyor.

Günözer, konserve ve dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren 8 firmaya ürün tedarik ettiklerini belirterek, günlük 20 tonun üzerinde hammadde işleme kapasitesine ulaştıklarını söyledi. Üretim ve işleme faaliyetlerinin yalnızca Kardeşköy'de değil, Efeler'deki Kızılcaköy ve Yeniköy mahallelerinde de sürdüğünü ifade eden Günözer, bu bölgelerde bamya sap kesimi yaptırdıklarını dile getirdi.

Sezon kapsamında işleme ücretlerini de açıklayan Günözer, "Dondurulmuş bamya kesiminde kilogram başına 4,5 TL, konserve malı kesiminde ise kilogram başına 6 TL ödeme yapıyoruz" dedi. Bamya alımlarının her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Haziran itibarıyla başladığını söyleyen Günözer; "Sezon ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Şu anda üretici ve alıcı açısından oldukça hareketli bir süreç yaşıyoruz" diye konuştu.

"Fiyatlar 70 TL'ye kadar çıkıyor"

Sanayi tipi bamyanın sezon başında kilogramının 45 TL'den işlem gördüğünü, şu an 50 TL civarında alımların devam ettiğini kaydeden Günözer, pazarcıların ise bamyanın küçüklüğüne göre 70 TL'ye kadar alım yaptığını aktardı. Bamya alımlarının yalnızca üreticiye değil, bölge ekonomisine de ciddi katkı sunduğunu belirten Günözer, "Her gün yüzlerce işçi tarlada ve işleme aşamasında çalışıyor. Hem üreticimiz kazanıyor hem de istihdam artıyor. Aydın bamyanın merkezi olmaya devam ediyor" dedi. Ayrıca bölgede ekim alanlarının her yıl genişlediğini ifade eden Günözer, bu sezonun da bereketli geçtiğini vurguladı. - AYDIN