Aydın'da Ayçiçeği Ekimi 95 Bin Dekar

Aydın'da 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre toplam 95 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığı bildirildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ayhan Temiz, İlçe Müdürü Zeki Berhuni ve teknik ekipler Söke ilçesindeki ayçiçeği ekim alanlarında incelemelerde bulundu. İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 95 bin dekar ekim alanının 73 bin dekarının Söke'de bulunduğu belirtilerek, ilçenin tek başına Aydın'daki ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 75'ini oluşturduğu kaydedildi. Tarım yetkilileri, Söke'nin geniş tarım arazileri ve uygun iklim şartlarıyla ayçiçeği üretiminde öne çıktığını ifade etti. - AYDIN