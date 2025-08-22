Aydın'da 6 Milyar TL'lik Spor Tesisleri Açıldı

Yatırımı tamamlanan 6 milyar TL değerindeki 23 tesisin açılışını yapmak için Aydın'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ilk durağı Aydın Valiliği oldu.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde ise 23 tesisin yapımı tamamlandı. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tesislerin açılışını gerçekleştirmek ve yatırım süreçlerini yerinde incelemek amacıyla Aydın'a geldi.

Bakan Tunç'un Aydın'daki ilk durağı ise Aydın Valiliği oldu. Valilik önünde Vali Yakup Canbolat ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Tunç, çiçek takdiminin ardından valilik makamına geçerek Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Bakan Tunç, Vali Canbolat ve il protokolü ile görüştü. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tunç'un ikinci ziyaretinin adresi ise AK Parti Aydın İl Başkanlığı olacak. - AYDIN