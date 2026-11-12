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Aydın Çine'de yer fıstığı hasadı başladı, ilçe 168 üreticiyle öne çıkıyor

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Aydın Çine'de yer fıstığı hasadı başladı, ilçe 168 üreticiyle öne çıkıyor
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Aydın'ın Çine ilçesinde yer fıstığı hasadı başladı, ürünün işlenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. 2026 ÇKS verilerine göre kentteki 188 üreticinin 168'i, 2 bin 751 dekarlık alanının 2 bin 658 dekarı Çine'de; ilçe üreticilerin yüzde 89'unu, alanın yüzde 97'sini barındırıyor.

Aydın'da 2026 yılı ÇKS verilerine göre 188 yer fıstığı üreticisinin 168'inin faaliyet gösterdiği Çine'de, 2 bin 658 dekarlık üretim alanıyla kentteki yer fıstığı üretiminin merkezinde yer aldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde yer fıstığı hasadının başlamasıyla birlikte ürünün işlenmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar da hız kazandı. 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde yer fıstığı üretimi yapan 188 üreticinin 168'i Çine ilçesinde faaliyet gösterirken, kent genelindeki 2 bin 751 dekarlık yer fıstığı üretim alanının 2 bin 658 dekarlık bölümünün Çine'de bulunması, ilçenin üretimdeki ağırlığını ortaya koydu. Üretici sayısının yaklaşık yüzde 89'unu, ekili alanın ise yaklaşık yüzde 97'sini bünyesinde barındıran Çine'de, hasat döneminin başlamasıyla birlikte işleme tesislerinin de üretime katma değer sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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