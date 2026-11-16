Aydın Çeştepe'de 4 bin kişilik spor salonu ve 65 yataklı merkez inşaatı sürüyor

Aydın'ın Çeştepe Mahallesi'nde yapımı devam eden spor yatırımlarıyla kentin spor altyapısının güçlendirilmesi hedeflenirken, 4 bin kişilik spor salonu ve 65 yatak kapasiteli Sporcu Eğitim Merkezi'ni bünyesinde barındıracak Çeştepe Spor Kompleksi'ndeki çalışmalar sürüyor.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çeştepe Spor Kompleksi bünyesinde yapımı devam eden 4 bin kişilik spor salonu ile Sporcu Eğitim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, devam eden inşaat faaliyetlerini yerinde takip etti. Tamamlandığında Aydın'ın önemli spor merkezlerinden biri olması planlanan kompleks, yalnızca spor salonuyla değil, bünyesinde barındıracağı farklı branşlara yönelik tesislerle de dikkat çekiyor. Proje kapsamında 65 yatak kapasiteli Sporcu Eğitim Merkezi'nin yanı sıra atış poligonu, tırmanma duvarı, antrenman salonları ve fitness salonları da yer alacak. Farklı spor branşlarında faaliyet gösteren sporcuların eğitim ve antrenman ihtiyaçlarına cevap vermesi planlanan tesislerin, kentin spor altyapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı