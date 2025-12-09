AFAD ve Kızılay'dan engelli bireylere hayat kurtaran eğitim

Aydın Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleri, AFAD Aydın İl Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğiyle düzenlenen İlkyardım Farkındalık Eğitimi ve Afet Farkındalık Eğitimi'ne katıldı.

Hem günlük yaşamda hem de afet durumlarında nasıl doğru hareket edilmesi gerektiğini içeren eğitim programında temel ilkyardım uygulamaları, acil durumlarda yapılması gerekenler ve afetlerde doğru davranış biçimleri anlatıldı. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun örneklerle desteklenen eğitim, sahada karşılaşılabilecek durumları da kapsayacak şekilde işlendi. Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edilirken, sporcular aldıkları bilgilendirmenin kendileri için son derece faydalı olduğunu belirterek AFAD ve Kızılay ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN