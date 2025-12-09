Haberler

AFAD ve Kızılay'dan engelli bireylere hayat kurtaran eğitim

AFAD ve Kızılay'dan engelli bireylere hayat kurtaran eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleri, AFAD ve Kızılay iş birliğiyle düzenlenen ilkyardım ve afet farkındalık eğitimine katıldı. Eğitimde temel ilkyardım uygulamaları ve acil durumlarda yapılması gereken davranış biçimleri anlatıldı.

Aydın Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleri, AFAD Aydın İl Müdürlüğü ile Kızılay iş birliğiyle düzenlenen İlkyardım Farkındalık Eğitimi ve Afet Farkındalık Eğitimi'ne katıldı.

Hem günlük yaşamda hem de afet durumlarında nasıl doğru hareket edilmesi gerektiğini içeren eğitim programında temel ilkyardım uygulamaları, acil durumlarda yapılması gerekenler ve afetlerde doğru davranış biçimleri anlatıldı. Engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun örneklerle desteklenen eğitim, sahada karşılaşılabilecek durumları da kapsayacak şekilde işlendi. Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edilirken, sporcular aldıkları bilgilendirmenin kendileri için son derece faydalı olduğunu belirterek AFAD ve Kızılay ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Kamerun'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık devreye girdi

Kamerun'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık devreye girdi
İlkokulda görülmemiş entrika! Hademe, müdürü öldürmeye kalktı

İlkokulda görülmemiş entrika! Hademe müdürü öldürmeye kalktı
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı

Soğuk havada sakın bunu yapmayın! Sürücülere binlerce liralık uyarı
Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı

Küçücük çocuklar, öğretmenlerine tekme tokat saldırdı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
title