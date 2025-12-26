Haberler

Ayancık'ta kadın üreticilere makine desteği

Ayancık'ta kadın üreticilere makine desteği
Sinop'un Ayancık ilçesinde, 5 kadın üreticiye süt sağım makinesi desteği sağlandı. Destek, kadınların daha verimli çalışması ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri amacıyla yapıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 5 kadın üreticiye, süt sağım makinesi desteğinde bulunuldu.

Ayancık'ta kadın üreticilere yönelik destekler devam ediyor. Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın talimatlarıyla Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik tarafından, Kuzey Anadolu Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında 5 kadın üreticiye süt sağım makinesi desteğinde bulunuldu.

Kadın üreticilerin daha verimli çalışabilmeleri ve emeklerinin karşılığını daha kolay alabilmeleri amacıyla yapılan destek, ilçe genelinde memnuniyetle karşılandı.

Ayancık Kaymakamlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kadınlarımızın emeğine güç, üretimlerine bereket katıyoruz" ifadelerini kullanarak emekçi kadın üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. - SİNOP

