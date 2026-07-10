Mesleğine ön yargılı başık emektar ayakkabı boyacısını üzüyor

Eskişehir'de uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlayan Turan Kavak, yeni neslin el emeğine karşı olan ön yargılı bakışından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Eskişehir Odunpazarı Deliklitaş Mahallesin'de hayatını ayakkabı boyayarak kazanan Turan Kavak, gençlerin ayakkabı boyacılığı mesleğini hafife aldığını, emeğe gereken saygıyı göstermediğini ve gençlerin zanaat gerektiren işlerden uzak durduğunu ve boyacılık mesleğini hafife aldıklarını belirtiyor.

"Bir boyacısın, alt tarafı bir boya sürüp geçiyorsun"

Gençlerin boyacılık işlerini küçümsediğini ve bu işe merak duymadıklarını ifade eden Turan Kavak, "Bu meslek aslında çok güzel bir meslek. Yapan usta olursa, hakkıyla yaparsa işini devam ettirir. Ancak nereye gidersek gidelim, gençler bu boyacılık işlerini küçümsüyorlar. Aslında insanın bir meslek edinmesi lazım. Bize bakıp 'Bir boyacısın, alt tarafı bir boya sürüp geçiyorsun' diyerek hareketlerde bulunuyorlar. İstediğimiz saygıyı ve emeğimizin tam karşılığını göremiyoruz. Biz de burada akşama kadar ekmeğimizin peşindeyiz, bu tarz yaklaşımlar bizi derinden üzmekte" diye konuştu.

"Bu zanaatı yaşatacak tek bir usta bile kalmayacak"

Kendi isteği ve yeteneğiyle ayakkabı boyama işine başladığını belirten Kavak, "Bu işi yapacak kişilerin çocuk yaşta çekirdekten yetişmesi en iyisidir. Ancak günümüzde gelip mesleği öğrenmek isteyen tek bir genç bile olmuyor, maalesef kimse gelmiyor. Zamanında beni de yetiştiren bir usta olmadı. Ben kendi isteğim ve yeteneğimle bu işi öğrendim. 32 senedir de alnımın akıyla yapıyorum. Ama böyle giderse, bizler de bıraktıktan sonra bu emektar sandıkların başında duracak, bu zanaatı yaşatacak tek bir usta bile kalmayacak" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı