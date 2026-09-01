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Av Yasağı Sona Erdi, Balıkçılar 'Vira Bismillah' Dedi

Av Yasağı Sona Erdi, Balıkçılar 'Vira Bismillah' Dedi
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15 Nisan'da başlayan av yasağının bitmesiyle İstanbul'da balıkçılar yeniden denize açıldı. Gürpınar Balık Hali'nde yoğunluk yaşanırken, balıkçılar palamut, hamsi ve çinekop bolluğu beklediklerini söyledi.

Av yasağının sona ermesiyle balıkçılar aylar sonra yeniden 'Vira Bismillah' dedi. Yeni sezonun ilk balıkları bu gece itibariyle avlandı.

15 Nisan'da başlayan av yasağının bu gece itibarıyla sona ermesiyle İstanbul'da balıkçılar avlanma faaliyetlerine hız verdi. Gürpınar Balık Hali'ne gelen balıkçılar avladıkları balıkları mezat usulüyle satmaya çalıştı. Balıkçıların ve balık almak isteyen müşterilerin hale gelmesiyle halde yoğunluk oluştu.

"Herkesi balık yemeye bekliyoruz"

Palamut'un bu sene bol olacağını söyleyen Balıkçı Yusuf Aslan, "Balıkseverler bugün itibariyle av yasağımız kalkmıştır. Herkesi balık yemeye bekliyoruz. Palamut bol, hamsi bol, çinekop bol. Bu sene hepsine doyacağız. Haftada 3 gün balık yemeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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