ATV Sürücüsü Hasan Yatgın Son Yolculuğuna Uğurlandı

15. TransAnatolia Rallisi'nde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden ATV sürücüsü Hasan Yatgın, memleketi Niğde'nin Kayırlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yatgın'ın cenazesi, sabah saatlerinde Niğde merkeze bağlı Kayırlı köyüne getirildi.

Hasan Yatgın için Merkez Cami'de cenaze namazı kılındı. Namazın ardından sporcu, köy mezarlığında toprağa verildi.

Yarış etabında köyünden geçmesi planlanıyordu

31 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen rallinin Uludağ-Domaniç etabının 47. kilometresinde 151 numaralı aracıyla yoldan çıkan Yatgın'ın ATV'si devrilmiş halde bulunmuş, yarışmayı takip eden sağlık ekipleri Yatgın'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Hasan Yatgın yarış öncesi yaptığı açıklamada kazasız, belasız bir yarış olmasını dilemiş ve tutkunu olduğu sporda elde ettiği dereceleri anlatmıştı. Yarışın en özel anlarından biri olması beklenen bir detay ise hüzünlendirdi. Yatgın'ın yarış rotası, doğup büyüdüğü Niğde merkeze bağlı Kayırlı köyünden geçiyordu ancak o, sevdiği yarışta hayatını kaybettikten sonra aynı köyün mezarlığında defnedildi.

"Bu yarışı çok seviyordu"

Cenaze töreninde sporcu arkadaşları Yatgın'ı yalnız bırakmadı. Yatgın'ın yakın dostu ve yarış arkadaşı İsrafil Akyüz, duygu dolu sözlerle onu anlattı; "Hasan abinin yarış arkadaşıyım. Aynı zamanda da dostumuz. Sık sık görüşürdük. Maalesef böyle bir kazada kaybettik kendisini. Bugün kısmet olsaydı mezarlığın yanından geçecekti. Ama maalesef aynı mezarlığa defnetmek zorunda kaldık. Bu yarışı çok seviyordu. Beşinci kez katılışıydı. Kendi köyünden geçeceği için çok mutluydu. Organizasyondan rica ettik, rotayı değiştirdiler. Böyle bir olaydan sonra buradan geçmelerini doğru bulmadık. Biz ekip olarak da yarıştan çekildik. Bu durumda yarışamayız" dedi. - NİĞDE