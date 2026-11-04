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ATSO, oda organ seçimlerinde üyelerin hak kaybına uğramayacağını açıkladı

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ATSO Yönetim Kurulu, oda organ seçimlerinin kanunlar ve 1. İlçe Seçim Kurulu'nun bildirdiği takvim doğrultusunda yürütüldüğünü, hiçbir üyenin hak kaybına uğramayacağını açıkladı. Üyelere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtilerek çıkan haberlere itibar etmemeleri istendi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, oda organ seçimleriyle ilgili yapılan açıklamada, seçim sürecinin kanunlar ve İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yürütüldüğü belirtilerek üyelerin hak kaybına uğramayacağı vurgulandı.

ATSO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, oda organ seçimleriyle ilgili bilgi almak isteyen üyelere oda tarafından gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi. Askıdan faal üyeliğe geçiş süreciyle ilgili de bilgi verilen açıklamada, üyelerin gerekli ödemelerini gerçekleştirmelerinin ardından faale alma sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Seçim takviminin 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından odaya bildirildiği ve bu takvim doğrultusunda ilanların yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanunlar çerçevesinde, 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının tarafımıza tevdi ettiği ve bizim de ilana çıktığımız seçim takvimi doğrultusunda hiçbir üyemiz hak kaybına uğramadan seçim sürecini geçirecektir. Tüm seçim işlemlerimizi 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığımız ile birlikte en sağlıklı şekilde yürütmekteyiz. Bu sebeple kıymetli üyelerimizin çıkan haberlere itibar etmemelerini önemle duyururuz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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