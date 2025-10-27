Haberler

Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne Destek Açıklaması

Güncelleme:
Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri, Cumhuriyet Okurları'nın başlattığı "Cumhuriyet imecesi" dayanışma çağrısına destek verdi.

Cumhuriyet Okurları'nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan "Cumhuriyet İmecesi" kampanyasına bir destek de Eskişehir'den geldi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şubesi üyeleri Hamamyolu Caddesi'nde bir araya gelerek Cumhuriyet Gazetesi'ne destek açıklaması yaptı.

Açıklamayı yapan ADD bir önceki dönem Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman, şu ifadeleri kullandı:

" Cumhuriyet Gazetesi'ne sahip çıkıyoruz. Gazetemiz Cumhuriyet, her gün artan maliyetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle Cumhuriyet okurunun isteği üzerine ve desteğiyle bir bağış ve dayanışma kampanyası başlatmıştır. Kampanyanın adı Cumhuriyet İmecesidir. Büyük Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'nin demokrasi, özgürlük ve çağdaşlık mücadelesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Bir asır boyunca cesur ve ilkeli haberciliğiyle toplumun sesi olmuştur. Cumhuriyet Gazetesi'nin tarihçesinde Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın direnişi ve Kemalist devrimin harcı vardır. Cumhuriyet Gazetesi 100 yıllık yolculuğunda Türkiye'nin tarihine tanıklık etmiştir.

"Holdinglerin değil halkın sesi"

Her zaman gerçeğin ve doğrunun kalemi olmuştur. Çağdaşlaşma savaşını bugüne kadar ödünsüz sürdürmüş, bu uğurda pek çok saldırıya uğramış, yazarlarını şehit vermiştir. Ancak yolundan asla dönmemiştir. Cumhuriyet değerlerinin savunucusu olan gazete, halkın haber alma özgürlüğünün de güvencesi olmuştur. Holdinglerin değil, halkın gazetesi olan Cumhuriyet'in doğasında özgürlük, eşitlik, ulusal birlik, çağdaşlık ve demokrasi vardır. Cumhuriyet'e, Cumhuriyet Gazetesi'ne sahip çıkmak yalnızca bir gazeteye sahip çıkmak değildir; ülkemizin demokrasiye olan inancına, halkın haber alma özgürlüğüne de sahip çıkmaktır."

Açıklamanın ardından ADD üyeleri, gazetenin banka hesabına bağışlarını gönderdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
