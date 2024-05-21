Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, 19 Mayıs'ta Palandöken'e tırmandı
Atatürk Üniversitesi spor kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmanış düzenledi. 82 öğrenci ve sporcu etkinliğe katıldı ve zirvede Türk Bayrağı dalgalandırıldı.
Atatürk Üniversitesi spor kulübünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Palandöken'in zirvesine tırmanış düzenlendi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün organize ettiği zirve tırmanışı 82 öğrenci ve sporcumuzun katılımıyla gerçekleşti. Zirvede Türk Bayrağı dalgalandı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. - ERZURUM