Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, 19 Mayıs'ta Palandöken'e tırmandı

Atatürk Üniversitesi spor kulübünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Palandöken'in zirvesine tırmanış düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün organize ettiği zirve tırmanışı 82 öğrenci ve sporcumuzun katılımıyla gerçekleşti. Zirvede Türk Bayrağı dalgalandı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. - ERZURUM