Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, 19 Mayıs'ta Palandöken'e tırmandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi spor kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmanış düzenledi. 82 öğrenci ve sporcu etkinliğe katıldı ve zirvede Türk Bayrağı dalgalandırıldı.

Atatürk Üniversitesi spor kulübünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Palandöken'in zirvesine tırmanış düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün organize ettiği zirve tırmanışı 82 öğrenci ve sporcumuzun katılımıyla gerçekleşti. Zirvede Türk Bayrağı dalgalandı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Palandöken Dağı Gençlik Spor Kültür Yerel Spor Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title