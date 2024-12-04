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Atatürk Üniversitesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Atatürk Üniversitesi'nden Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik
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Atatürk Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle özel ihtiyaçlı bireyler için düzenlediği hipoterapi etkinliği ile onların yaşam kalitesini artırmayı hedefledi. Etkinliğe katılan 50 kişi, at binme deneyimi yaşadı ve sosyal etkinliklerin önemine dikkat çekildi.

Atatürk Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel ihtiyaçlı bireyler için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri hipoterapi eğitimi alarak at binme deneyimi yaşadı.

Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe 50 özel ihtiyaçlı birey katıldı. Doç. Dr. Öztürk, bu tür etkinliklerin hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam sunduğunu ifade ederek, sadece özel günlerde değil, her zaman engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğünün, bu tür ihtiyaçlara cevap verecek altyapıya ve deneyime sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, programın önemine dikkat çekti.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılımını artırmak ve bu tür etkinliklerle moral desteği sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Üniversite olarak her zaman yanlarındayız."

Program, etkinliğe katılan bireylerin ve ailelerinin mutluluğunu yansıtan fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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