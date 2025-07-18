ASKON İş Geliştirme Toplantısı Denizli'de Gerçekleştirildi

ASKON İş Geliştirme Toplantısı Denizli'de Gerçekleştirildi
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Denizli Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iş geliştirme toplantısında, üyeler arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sektörler arası iş birliği imkanları değerlendirildi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Denizli Şubesinin ev sahipliğinde iş geliştirme toplantısı gerçekleştirildi.

ASKON Denizli Şubesi ev sahipliğinde Aydın şubesinin de katılımıyla İş Geliştirme Toplantısı gerçekleştirildi. Program hakkında değerlendirme yapan Aydın Şube Başkanı Murat Gün, "Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Aydın Şubesi olarak, ASKON Denizli Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iş geliştirme toplantısına katıldık. ASKON'un bölgesel dayanışma ve iş birliğini artırmaya yönelik vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz toplantıda, her iki şubemiz üyeleri arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi, sektörler arası iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi ve tecrübe paylaşımı konularında istişarelerde bulunduk. Toplantının ev sahipliğini üstlenen ASKON Denizli Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. ASKON olarak üyelerimiz arasında karşılıklı ticareti geliştirecek, yeni fırsatlar doğuracak ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak bu tür iş birliklerini sürdürmeye kararlıyız. ASKON Aydın Şubesi olarak, güçlü iş ağları ve kardeş şube ilişkileriyle ülkemizin ekonomik gücünü birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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