Aşkale'de 'Ulaşılmadık Çocuk Kalmasın' Etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Merkezim her yerde' projesi kapsamında Aşkale Gençlik Merkezi, köylerdeki çocuklar için çeşitli spor etkinlikleri düzenliyor. Çocuklar, etkinlikler aracılığıyla eğlenceli zaman geçiriyor ve sporun önemi konusunda bilgilendiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı "Merkezim her yerde" projesi kapsamında Aşkale Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen "Ulaşılmadık Çocuk Kalmasın" etkinlikleri her gün farklı bir köy ziyaret edilerek çocuklarla buluşuluyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şuayp Gacır, Atletizm Antrenörü Elif Eyüp ve gençlik çalışanları, belirlenen köylerde öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor. Proje kapsamında her gün ilçe genelinde ve köylerdeki okulları ziyaret ediyorlar.

Çocuklarla bir araya gelen Aşkale Gençlik Merkezi ekipleri uçurtma uçurma, halat çekme ve yüz boyama, Çuvalla koşu yarışı gibi etkinliklerle miniklerin neşesine ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Ayrıca gençlik merkezi tanıtımı yapılarak spor branşları hakkında öğrencilere bilgi verildi. Atletizm Antrenörü Elif Eyüp, sporun önemine dikkat çekerken, öğrencileri geleceğin şampiyonları olmaları için spora yönlendirdi.

Aşkale Gençlik ve Spor ilçe müdürü Şuayp Gacır ise açıklamalarında, Bakanlığımız ve İl müdürlüğümüzün katkılarıyla başta ilçe geneli ve tüm köylerimizde bulunan okullardaki öğrencilerimizle buluşarak hem eğitim veriyoruz hem de oyunlar oynatarak eğlenmelerini sağlıyoruz"

Aşkale Gençlik Merkezi yetkilileri, projenin amacının ilçe geneli ve köylerde yaşayan çocuklara ulaşmak, onların sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtildi.

Bu kapsamda 2025 - 2026 Eğitim Öğretim yılı içerisinde projenin devam edeceği bildirildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
