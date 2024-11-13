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Aşkale'de Çiftçiler 2025 Tohumlarını Ekime Başladı

Aşkale'de Çiftçiler 2025 Tohumlarını Ekime Başladı
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçiler, gelecek senenin mahsulleri için tohumları toprakla buluşturmaya başladı. Mevsimlerin uygun gitmesi sayesinde geçimini çiftçilikle sağlayan bölge halkı, tarlaların gübrelenip kışa hazırlanmasını tamamlıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçiler önümüzdeki senenin tohumlarını toprakla buluşturdu.

Aşkale'de geçimini çiftçilik ile sağlayan bölge halkı, mevsimlerin de iyi gitmesinden dolayı gelecek seneki mahsullerinin ekimini yapmaya başladı.

Zorlu bir yaz sezonundan sonra sonbaharın son güneşli günlerinde sürülen tarlalara tohumlar ekiliyor. Yeniköy Mahallesi'nde ekilen tarlaların gübresi de atıldıktan sonra son olarak tırmık yapılıp 2025 senesi için toprak artık kışa hazır hale getiriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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