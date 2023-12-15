Asgari Ücret Konusunda Mutabakat Aranıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, asgari ücret ile ilgili tespit komisyonunun çalışmalara başladığını ve mutabakata varılması için çaba harcandığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, asgari ücretteki artışlarla küresel ve bölgesel krizlere rağmen vatandaşları enflasyona ezdirmemeye çalıştıklarını söyledi.

Aydın, Vali Osman Varol ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın, daha sonra Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığı tarafından kendi adının verildiği kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Ardından Ticaret ve Sanayi Odası İl Başkanlığına giden Aydın, burada iş adamlarıyla bir araya geldi.

Toplantının ardından Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konutları inceleyen Aydın, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısının pazartesi günü yapılacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Tespit komisyonumuz çalışmalara başladı, ilk toplantısını da yaptı. Önümüzdeki pazartesi itibarıyla 2'nci toplantısını da yapacak ve bu ayın sonuna kadar asgari ücret konusunu mutabakata bağlayacak. Diliyoruz ve umuyoruz tarafların mutabakatı ile çıkacak olan bir asgari ücret tarifesi ki iktidarımız, hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün küresel ve bölgesel krizlere rağmen bütün ekonomik süreçlere rağmen vatandaşımızı enflasyona ezdirmemeye çalıştık. Tüm gayretimiz bunun için oldu ve bu manada da malum 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti bugün itibarıyla 11 bin 402 liraya kadar çıkartmış durumdayız."

Asgari ücreti, çalışanları enflasyona ezdirilmeyecek şekilde belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getiren Aydın,"İnşallah yeni asgari ücret tarifesi de temennimiz tarafların yine mutabakatıyla enflasyona ezdirilmeyecek şekilde bir asgari ücret oluşumu. Bu noktada ciddi çalışmalar sürüyor, ikinci toplantı da önümüzdeki pazartesi yapılacak." dedi.

Her çalışan başına asgari ücret desteği verildiğini aktaran Aydın, "2016'dan beri her çalışan başına 500 lira asgari ücret desteği veriyoruz. Bugüne kadar 1,7 milyon iş yerinde yaklaşık 25 milyarlık bir asgari ücret desteği de vermiş durumdayız. Özellikle bütün ücretlerde asgari ücret tarifesine kadar bir vergi muafiyeti getirdik tüm çalışanlara ilişkin olarak. Bu da ciddi bir vergi istisnasıdır ve bu konuda çalışanlarımıza rahat ettirmek adına asgari ücret kısmına kadar olan vergilerde bir muafiyet getirdik." ifadelerini kullandı.

Kentte yapımı devam eden kalıcı konutlar hakkında bilgi veren Aydın, "Kentte her taraf şantiyeye dönmüş durumda. Karadağ bölgesinde 16 binin üzerinde konut inşaatı var. Ayrıca Örenli bölgesinde 3 binin üzerinde kalıcı konutun inşaatı var. Artık tamamlama aşamasına gelmiş durumda son rötuşları yapılıyor. En kısa zamanda vatandaşımızı kalıcı konutlarında kendi ikametlerinde barındırmanın gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.