Artvin'in Bal Paketleme Tesisi Açıldı

Haber : UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'de hayata geçirilen bal paketleme ve işleme tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, Artvin'in sadece enerji üretimiyle değil, arıcılıkla da anılacağını söyledi.

Artvin'de apiterapi ürünleri işleme, bal dolum ve paketleme tesisi hizmete açıldı.Artvin Valiliği, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle, Artvin Arıcılar Birliği bünyesinde kurulan tesisin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Arıcılar Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, kurum müdürleri, arıcılar ve vatandaşlar katıldı.

"Bal Dendiğinde Artvin Akla Gelecek'"

Açılış töreninde konuşan Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'in küçük bir il olmasına rağmen büyük özelliklere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sayın Valim, çok teşekkür ediyorum. Artvin küçük bir il ama büyük özellikleri olan bir şehir. Bu özellikleri ve güzellikleri gün yüzüne çıkarmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu anlayışla, özellikle İl Özel İdaremizin gayretlerini bugün bu açılışta görüyor ve gösteriyoruz.

Arıcılar Birliği Başkanı başta olmak üzere tüm arıcılara, İl Özel İdaremiz ve Valiliğimiz nezdinde tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Artvin denince artık barajlarıyla 'enerji şehri' akla geliyor ama bu altyapıyla birlikte önümüzdeki dönemde 'bal' dendiğinde de akla Artvin gelecek.

Hiç endişem yok; üreticilerde o heyecanı gördüm. Eksiklikler giderilmiş, talepler de karşılanacak. Artvin artık sadece enerji değil, aynı zamanda 'bal şehri' olacak. Emeği geçen herkesi kutluyorum."

Vali Ergün: Artvin, Bitki Çeşitliliğiyle Türkiye'nin Bal Üretiminde Öne Çıkıyor

Açılışta konuşan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün ise, ilin bal üretimindeki potansiyeline dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Bakanım, DOKA'nın kıymetli genel sekreteri, siyasi parti temsilcileri ve değerli üreticilerimiz… Bugün burada çok güzel bir tesisin açılışını yapmak için toplandık. Artvin'de iki binden fazla aile arıcılıkla uğraşıyor ve yaklaşık 100 bin aktif arı kolonisine sahibiz. Yıllık ortalama 1.200 ton civarında bal üretiliyor.

Artvin, bitki çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin ili. İlimizde 2 bin 772 bitki türü bulunuyor ve bu, Türkiye'de birinci sırada. Ayrıca endemik bitki türleri bakımından da önde gelen illerden biriyiz. Bu çeşitlilik, Artvin balını farklı ve değerli kılıyor.

2023 yılında başlatılan bu proje, DOKA ve İl Özel İdaremizin desteğiyle toplam 5 milyon 300 bin lira bütçeyle hayata geçirildi. Bunun 2 milyon lirası İl Özel İdaresi, 3 milyon 300 bini ise DOKA tarafından karşılandı. Proje bir dönem çeşitli nedenlerle durma noktasına gelmişti ancak uygun yer bulunarak yeniden canlandırıldı.

Bugün açılışını yaptığımız tesis, günlük 5 ton bal paketleme ve şişeleme kapasitesine sahip. Ayrıca doğal petek, propolis, arı ekmeği gibi ürünlerin de üretileceği bir merkez haline geldi. Bu tesis, sadece Artvin'e değil çevre illere de hizmet verecek kapasitede.

Projenin yazımından tamamlanmasına kadar emeği geçen tüm İl Özel İdaresi, DOKA ve Valilik personeline teşekkür ediyorum. Bu tesisin Artvin'e hayırlı olmasını diliyorum."