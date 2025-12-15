Artvin Şavşat'ta Pazar Fiyatları Yurttaşı Zorluyor, Pazarcıları da Etkiliyor

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde yurttaşlar fiyatların yüksekliğini, esnaf ise masraflarını çıkaramadığını dile getirdi. Genç pazarcı Gizem, geçinemediği için tezgah açtığını belirterek, tezgah başında beri boş beklediğini anlattı. Bir yurttaş ise elindeki üç poşetin 500 lira tuttuğunu bildirdi ve "Yetmiyor ama idare ediyoruz" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde özellikle emeklilerin tercih ettiği pazar, son dönemdeki yüksek fiyatlarla dikkat çekiyor. Ürün fiyatlarının artması, emeklilerin bütçelerini zorladığı gibi satış yapan pazarcıları da olumsuz etkiliyor. Bölgedeki küçük çaplı işletmelerin sınırlı iş imkanları, pazarcılığı cazip hale getirse de yüksek maliyetler satışları düşürüyor. Emekliler ve sabit gelirli vatandaşlar alışveriş yapmakta zorlanırken, pazarcılar da gün boyu yeterli satış yapamamanın sıkıntısını yaşıyor.

"Burası küçük bir yer, pazarcılığın dışında başka bir iş yapma şansımız yok"

Şavşat'ta pazarcılık yapan gençlerden Gizem, iş imkanlarının sınırlı olduğunu, bu nedenle pazarcılık yapmaya karar verdiğini belirterek, "Burada tek genç pazarcı benim. Neden pazarcılık yapıyoruz? Çünkü başka iş imkanı yok. Burası küçük bir yer, iş olanaklarımız çok kısıtlı. Eşim de özel sektörde çalışıyor. Geçinemiyoruz; malum kiralar, çocuklar, okul masrafları… Bu nedenle ben de böyle bir işe başlamaya karar verdim. Sabahtan beri boş bekliyoruz burada. Bugün masrafları kurtarmıyor" dedi.

Şavşatlı taksici Şerafettin Gündüz ise iş ve ekonomik durumun sıkıntılı olduğunu ifade ederek, "İş yok, vallahi yok. Milletin de parası yok. Bazen kendi harçlığımızı bile çıkaramıyoruz. Vatandaş, taksi fiyatları yüksek olduğu için tercih etmiyor. Çoğu insanın da kendi arabası var, dolayısıyla biz de iş yapamıyoruz" diye konuştu.

Pazara arkadaşlarıyla alışverişe gelen Gürsel Karadağ da fiyatların yüksek olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Ardahanlıyım. Aslında pazara değil, arılarımız vardı; onları getirdik. Madem geldik, bir alışveriş yapalım dedik. Pazar çok pahalı. Sadece Şavşat pazarı değil, her yer pahalı. Ardahan'da da aynı. Bugün küçük bir marul 50 lira. Şu poşette dört tane soğan var, bu poşet 360 lira. Paran varsa alabiliyorsun, yoksa hiçbir şey alamıyorsun. Her şey paraya bakıyor. Hepimiz emekliyiz, maaş yetmiyor ama yetmese de yetirmeye çalışıyoruz."

Şavşatlı Talat Keskin de emekli olduğunu ve geçim sıkıntısı çektiğini bildirerek, "Sadece 4 kilo mandalina alabildim. Ucuz olduğu için bu mandalinayı alıyorum" dedi.

Yurttaşlar ne diyor?

Pazara çıkan vatandaşların sözleri ise şöyle oldu:

"Çok pahalı. Bir çakmak taşı aldım, başka hiçbir şey alamadım."

"Bu aldıklarım 3-4 poşet, bir milyar. İşimiz Allah'a kalmış. Zaten ne fiyata verirlerse o fiyatı ödemek zorundasın; yani serbest piyasa."

"Mandalinanın kilosu 50 lira olanı alamıyorum, 3 kilosu 100 lira olanı alıyorum. Biz çalışıyoruz, hayvancılık yapıyoruz da alabiliyoruz. Çalışmazsak alamayız tabii ama pazar çok pahalı."

"Pazar çok pahalı. Allah olmayanlara yardım etsin. Şu anda elimizdeki üç poşet 500 lira tuttu. Mecburuz, başka çaremiz yok. Aldığımız maaş yetmiyor ama idare etmeye çalışıyoruz."