Artvin'de Gençler Kış Eğlencesi Yaşadı
Artvin'in Borçka ilçesinde karla kaplanan caddelerde bir grup genç, arazili araçlarının arkasına bağladıkları brandayla kayarak eğlenceli anlar geçirdi.
Artvin'in Borçka ilçesinde karla kaplanan cadde ve sokaklarda bir grup genç, araçlarının arkasına bağladıkları branda ile doyasıya eğlendi.
Artvin'in Borçka ilçesinde bir grup genç, karla kaplı yolda arazili araçlarının arkasına bağladıkları brandayla eğlenceli anlar yaşadı. Gençler, aracın hızla ilerlemesiyle birlikte cadde ve sokaklarda brandanın içinde kayarak kış macerası yaşadı. - ARTVİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel