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Artvin'deki Semt Pazarında Ortak Feryat: "Türk Parasının Kıymeti Kalmadı"

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde halk pazarında alışveriş yapan emekliler ve pazarcılar, artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını dile getirdi. Bir kilo peynirin 600 lira olduğunu belirten vatandaşlar, emekli maaşlarının yetersizliğine ve Türk parasının değer kaybına dikkat çekti.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kurulan halk pazarında alışverişe gelen emekliler ile pazarcılar, artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını dile getirdi. Bir kilo peynirin 600 lira olduğunu söyleyen yurttaşlar, Türk parasının kıymetini kalmadığını, artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Kemalpaşa ilçesinde kurulan halk pazarına alışverişe gelen vatandaşlar da satış yapan pazarcılar da hayat pahalılığından yakındı. Gelen zamlarla artan maliyetler pazarcıları zorlarken, emekli vatandaşlar ise maaşlarının yetersizliği nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Halk pazarına alışverişe gelen emekli Hacı Yılmaz, düşük emekli aylığı nedeniyle geçinmediğini vurguladı. Bir kilo peynirin 600 lira olduğunu söyleyen Yılmaz, "Maaşı almadan köprüye zam, şuraya zam, buraya zam. Evi nasıl geçindireceğiz? Biz nerede geçim yapacağız? Bizi düşünen yok. Herkes kendi cebini düşünüyor, büyükler zenginleri düşünüyor. Fakirin fukaranın halini soran hiç kimse yok. Pazara çıkıyoruz, cebimizdeki para 5 dakikada bitiyor. Ondan sonra gidiyoruz, evden çıkamıyoruz. Bir kilo peynirin kilosu 600 lira. 2009 yılında 130 dolar alıyordum, bugün 200 lira 5 dolar etmiyor. Türk parasının kıymeti kalmadı. Ne yapacağımızı şaşırdık."

ARTIK KİLOYLA DEĞİL HER ÜRÜNDEN AZ MİKTARDA ALIYORLAR

Kemalpaşalı pazarcı, vatandaşın alım gücünün düştüğünü, satışların ciddi oranda azaldığını belirterek, "Vatandaş zor alabiliyor. Fiyatlar ürünün büyüklüğüne göre 150 ile 250 lira arasında değişiyor ama artık büyüğünü değil, küçüğünü tercih ediyor. Öğleden sonra olmasına rağmen mallar hala tezgahta duruyor" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇÖZÜM BULSUNLAR"

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş ise artık kiloyla değil, her üründen az miktarda alabildiğini dile getirerek, "Kilo işi nerede? Böyle az az alıyorum. Çocuk var, gönlü olsun diye. Biraz bundan alacağım, biraz da domates alacağım. Hayat çok pahalı. Gerçekten çok zor. Bir çözüm bulsunlar diyoruz. Çay topluyoruz ama değeri hiç yok. Birinci sürgünü bitirdik. Çay parası yine çaya gidiyor. Özele verdiğimiz zaman para kalmıyor. İşçiyle toplasak üçte biri bile elimizde kalmıyor" şeklinde konuştu.

"EMEKLİ PAZARDA ÇÜRÜMÜŞ SEBZE TOPLUYOR"

Kemalpaşalı emekli Mücahit Asılbay yaşadıkları geçim sıkıntısını, "Emeklilerin durumu ne olacak? Burada pazarda çürümüş sebzeleri topluyoruz. Soğan topladım, patates topladım. Emekliyim. 25 sene Bağ-Kur'a hizmet etmişim" şeklinde anlattı.

Emekli Servet Tatar da maaşların yetersiz olduğunu vurgulayarak, "17 bin 76 lira ile nasıl geçinilir? Yetmiyor hemşehrim, yetmiyor. Emekli maaşı en az 40 bin lira olmalı. Bu maaşlarla geçinmek mümkün değil" dedi.

"BÜYÜK MARKETLER PAZAR ESNAFINI BİTİRDİ"

Kemalpaşalı bir pazarcı da zincir marketlerin esnafı bitirdiğini ifade ederek, "İşler berbat. Enflasyon çok kötü. Yerli salatalığı 50 lira ama satılmıyor. Mazotun fiyatı ortada. Bir tezgah kurmanın maliyeti 3-4 bin lira. Poşetin kilosu bile 100 lira" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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