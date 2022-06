Arsuz, 'Dünya Footvolley Şampiyonası' eleme maçlarına ev sahipliği yapacak.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, 1-2 Temmuz 2022 tarihlerinde, Gözcüler Sahili'nde yapılacak 'Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Maçları' öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven'in yanı sıra Dünya Footvolley Federasyonu Genel Sekreteri Afgan Hamzayev, Dünya Footvolley Federasyonu Hakemleri Kurul Üyesi Henk Woudstra, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar, Arsuz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rafi Sümbültepe, Hatay Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Köybaşı, Hatay Bağımsız Gazeteciler Derneği Başkanı Neşet Alkan, Hatay Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi Sabriye Sönmez, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Temsilcisi Akın Bodur ve basın mensupları programa katıldı. Basın mensupları ile bir araya gelen ve turnuva hakkında bilgi veren Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, 12 ülkenin bu organizasyonda yer alacağını söyledi. Asaf Güven şöyle konuştu:

"Komite Başkanı, Afgan Hamzayev aramızda. Federasyon basın sözcüsü, basın temsilcisi de buradalar. Arsuz, bizim her zaman söylediğimiz, Hatay'ın incisiyse, Türkiye'nin en güzel ilçelerinden bir tanesidir. Hele yazın her yönüyle güzellikleriyle, tabiatıyla, kültürüyle, turizmiyle, insanıyla çok farklı bir yer. Uluslararası toplumda Türkiye'de hak ettiği yerde henüz değil, ama biz onun için çaba gösteriyoruz. Arsuz'u tanıtmak, hak ettiği yere getirmek için çabamız var. Şimdi bununla ilgili ulusal, uluslararası çok çalışmalarımız var. Arsuz'un imkanları dahilinde ve destek veren kuruluşlar ile yapıyoruz. Bu pandemi dönemi, işimizi dünyada olduğu gibi bizde de birçok programı ve projeyi aksattı. Ama 2021 yılının temmuz ayından itibaren biz faaliyetlerimize başladık ve özellikle Arsuz'u tanıtan çok değişik şekillerde faaliyetler gösterdik. Bunların başında spor geliyor. Mesela geçen yıl içinde 18 yaş altı Futbol Gelişim Ligi düzenledik. Değişik kategorilerde de müsabakalar düzenledik. Bunun yanında tenisle ilgili 8- 19 yaş bölge şampiyonası Arsuz'da yapıldı, motocross yapıldı. Voleybolda mesela beş kategoride müsabakalar yaptık. Muay Thai minikler şampiyonası burada oldu. Buna yakın birçok yerde, biz kendi imkanlarımızla Türkiye'yi belirli spor dallarında temsil etmeye çalıştık. Footvolley Alanya'da, biz Türkiye'nin iki takımından biriydik. 10 gün önce gene dünya elemeleri Gürcistan'daydı. Türkiye'ye Arsuz takımı olarak üçüncülük getirdi. Bu şekilde Arsuz'u tanıtmaya çalışıyoruz. Şu an uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacağız ve bunun için arkadaşlarımız buradalar. 1-2 Temmuz'da Dünya Footvolley Şampiyonası Eleme Müsabakaları yapılacak. 12 ülke katılacak. Aslında 15'ti başta ama değişik nedenlerle 2-3 ülke gelemedi. Bir tanesi Belarus, savaşın olduğu yerde. Diğeri İsrail. Kendine göre çekinceleri vardı. Olmadı, gelemediler ama 12 ülkeden 49 sporcu katılıyor şu anda. Bu turnuva Arsuz'da yapılacak. Bu önemli çünkü Hatay'da 12 ülkenin katıldığı bir müsabaka. Footvolley aslında estetik yönü, seyri çok güzel olan bir spor türüdür. Hepinizi Gözcüler Plajı'na bekliyoruz."

Dünya Footvolley Federasyonu Genel Sekreteri Afgan Hamzayev, "Bu turnuvanın yapılmasında büyük emeği olan Başkanımıza şahsım adına teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle ağustos ayında, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dünya Footvolley Şampiyonası ilk defa olacak. 32 ülke katılacak. Ayhan abi bizim yönetim kuruluna namzet gösterdi. Yapılacak seçimlerde onu yönetim kurulumuzda görmeyi çok istiyoruz. 15 ülkeden gelecekler vardı, ancak ekonomik ve siyasi sebeplerden dolayı bu sayı 12'ye düştü. Ancak hakem ve yetkililerle 14 ülke katılacak. Katılacak ülkeler; Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Arjantin, İspanya, Romanya, Moldova, Pakistan, Hindistan, Kolombiya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkelerden 49 sporcu katılacak. Bizde iki kategori var. Erkekler ve mix (1 kadın 1 erkek). Dünya Kupası için 5 eleme turu koyduk. Birincisi İsrail'de, ikincisi Brezilya Rio de Janeiro'da, üçüncü eleme Birleşik Arap Emirlikleri'nde dördüncü eleme Gürcistan'ın Batum şehrinde ve son eleme de Hatay Arsuz'da olacak. Arsuz Belediyesi Gürcistan'da 3. olarak Dünya Footvolley Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. Herkesi Bakü'de yapılacak finallere davet ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel