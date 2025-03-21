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Arpalı Beldesi'nde Zabıta Ekiplerinden Ekmek ve Pide Denetimi

Arpalı Beldesi'nde Zabıta Ekiplerinden Ekmek ve Pide Denetimi
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Bayburt'un Arpalı Beldesi'nde zabıta ekipleri, marketler ve fırınlarda ekmek ve pide gramajı ile fiyatlarını denetledi. Ekipler, fahiş fiyat uygulayanları uyararak denetimlerin süreceğini bildirdi.

Bayburt'un Arpalı Beldesinde zabıta ekiplerince marketlerde ve fırınlarda denetimler yapıldı. Denetimlerde, ekmek ve pidenin gramajı ile fiyat etiketleri kontrol edildi.

Arpalı'da zabıta tarafından yapılan kontrollerde, marketler ve fırınlar gramaj ile fiyat konusunda denetlendi. Belirlenen gramajın altında ekmek ve pide satışının olamayacağını belirten zabıta ekipleri, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu. Fahiş fiyat noktasında da market sahiplerini uyaran ekipler, denetimlerine devam edeceğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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