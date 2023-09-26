Arızalanan engelli aracını öğretmen ve öğrenciler tamir etti

Amasya'da engelli bir vatandaşın arızalanan akülü aracını öğretmen ve öğrenciler okulda tamir etti.

Amasya'da engelli bir vatandaşın arızalanan akülü aracını öğretmen ve öğrenciler okulda tamir etti. Çalışır hale getirilen araç vatandaşın kapısına kadar getirilerek teslim edildi.

İl merkezindeki yaşayan Mustafa Aslan'ın günlük hayatta kullandığı engelli aracı arızalandı. Tamircilerle temasa geçmesine rağmen sorun çözülemeyince üyesi olduğu engelliler derneğinden destek istedi. Dernek yetkilileri de yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bilinen Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerini aradı. Bunun üzerine okul müdürü Niyazi Şişik, 43 yaşındaki Aslan'ın evine gidip aracı inceledi. Okula götürülen araç, öğretmen ve öğrencilerin çabasıyla tekrar çalışır hale getirildi.

"Engelliler için her şeyi yapmaya hazırız"

Evine kadar getirilerek teslim edilen aracına kavuşan Aslan, "Tamiri için çok uğraşmıştım. Ama yapılamamıştı. Günlük hayatta 'Arkadaşım' olan aracımı tamir eden öğretmen ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Yine arızalanırsa yardım isteyeceğim adres artık belli" dedi. Elektrik - Elektronik Alan Şefi Hüseyin Kanar da, "Engelli arkadaşlarımız için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Çünkü onlar toplumumuzun bir parçası ve bizim de kardeşimiz" diye konuştu.

Bedensel engelli üyelerinin benzer sorunlarla karşılaştıklarına işaret eden Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi Başkanı Emine Hicin Arslan ise, "Okulumuzun sayesinde bu sorunlar giderilmiş olacak. Araçlarımızın, bakım ve onarımları yapılacak" şeklinde konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, örnek bir çalışmaya imza atan öğretmen ve öğrencilerini kutladı. - AMASYA