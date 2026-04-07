Ardeşen'de Maden İhalesi Tartışması Büyüyor: Alan Bölgenin En Önemli İçme Suyu Havzalarından Biri

Ardeşen Muhtarlar Derneği Başkanı Kenan Çavuşoğlu, Seslikaya Köyü çevresindeki maden ihalesine karşı çıkarak, bölgenin içme suyu havzaları için hassasiyet çağrısı yaptı ve madencilik faaliyetlerinin yerel ekonomi ve doğaya zarar verebileceğini vurguladı.

(RİZE) - Ardeşen Muhtarlar Derneği Başkanı Kenan Çavuşoğlu, ilçedeki Seslikaya Köyü ve çevresini kapsayan maden ihalesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, alanın bölgenin en önemli içme suyu havzalarından biri olduğunu vurgulayarak, "İhale süreci büyük bir hassasiyetle ele alınmalı" açıklamasında bulundu.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 9 Nisan'da yapılacak 4. grup madencilik ihalesi öncesi, Seslikaya Köyü ve çevresini kapsayan alan için uyarılar yükseldi.

Ardeşen Muhtarlar Derneği Başkanı Kenan Çavuşoğlu, bölgenin önemli bir içme suyu havzası olduğunu belirterek, ihale sürecinde hassasiyet çağrısı yaptı. Bölgenin tarım, hayvancılık ve turizm açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, planlanan madencilik faaliyetlerinin doğaya ve yerel ekonomiye telafisi zor zararlar verebileceği uyarısında bulundu.

"Bu sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda geçim kaynaklarımızın geleceğidir" değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan görüşmeler sonucunda bölgede ortak bir tepkinin oluştuğunu aktardı."

Çavuşoğlu, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak ihale sürecinin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Karadeniz genelinde artan madencilik faaliyetlerinin yarattığı baskıya dikkati çeken Çavuşoğlu, doğal kaynakların korunması ve bölgenin sürdürülebilir yapısının güvence altına alınması için acil adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
