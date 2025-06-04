Ardahanlı Çiftçiler Patates Üretiminden Mahrum Kaldı

Ardahanlı Çiftçiler Patates Üretiminden Mahrum Kaldı
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Ardahan'da patatesin planlı üretim listesinden çıkarılması, çiftçileri isyan ettirdi. Tohumları elinde kalan çiftçiler, yetkililere seslenerek destek talep ediyor.

Haber: Özkan KARAKAYA

(ARDAHAN) - Ardahan'da planlı üretim listesinden çıkarılan "patates", çiftçileri isyan ettirdi. Tarımla uğraşan Taner Çimli, kendi üretimini yaptığı patatesleri bu yıl ekemediğini, elinde yaklaşık 60 ton patates tohumu kaldığını ifade etti.

Ardahan'da 35-40 yıldır esnaflık yapan ve tarımla uğraşan Taner Çimli, patatesin Ardahan'da planlı üretimden çıkarılmasına tepki gösterdi. Çimli, şöyle dedi:

"Bunlar bizim tohumlarımız, elimizde kaldı. Ne kadar da olsa 15-20 tonunu ektim ama 30 tonunu çöpe dökeceğim. Tarım İl Müdürümüz 'patates ekilmesin' demiş. Bu kadar tohum şimdi depoda bekliyor. Çöpe dökmeyeceğim, müdürümüz gelsin ve bu zararı görsün. Bu zararı o karşılasın."

"Tarlamda hiçbir görevliyi görmedim"

Ardahan'ın patates üretimine uygun verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Çimli, bugüne kadar tarım il müdürlüğünden herhangi bir teknik destek almadığını da belirterek, "Ardahan patates bölgesi. Ham topraklar var ama kimse benim tarlama gelip bakmadı. Ne il tarım müdürü ne bir tarım personeli... Ekilmiş mi, ekilmemiş mi görmediler. Ardahan'ın kapasitesi yokmuş, gelsin bana anlatsın. Ben yılda 300 dönüm yer ekerim ama tarlama bir gün kontrole gelinmedi. Batıda ziraat mühendisleri ekimden söküme kadar çiftçinin yanında olur ama burada kimse koltuğundan kalkıp tarlaya gelmiyor. Biz nasıl tarım yapacağız, nasıl üretim yapacağız? Herkes koltukta oturarak görev yapıyor. Hükümetimize sesleniyoruz: Bu uygulamalara bir an önce çözüm bulunsun, üreticiye sahip çıkılsın" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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