Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personeline Protokol Eğitimi Verildi

Ardahan Üniversitesi öğretim üyesi ve Çıldır Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ömer Cenap Özdemir tarafından Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri ve tüm personeline protokol eğitimi verildi.

320 kişinin katıldığı ve 2 farklı günde toplam 4 saat süren eğitim programı Ardahan Gençlik Merkezinde yapıldı.

Eğitimde; protokol kurallarına uyulması, saygı ve nezaket kurallarının bilinmesi ve bunlara uygun hareket edilmesinin yanında, ast-üst ilişkilerine dikkat etmenin kamu personel ve yöneticiler için çok önemli olduğu anlatıldı. Ayrıca eğitimde, protokol kurallarının kamusal alan ve sosyal yaşamda düzenlenen etkinliklerde, resmi iş ilişkilerinde, resmi yazışmalarda, resmi toplantılarda uyulması ve uygulanması gereken kurallar bütünü olduğu belirtildi.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri ve tüm personeline resmi hayatta temsilin esas olduğunun altı çizilerek, kıyafet kuralları, hitap ve üslup, beden dili, karşılama ve ağırlama gibi konular üzerine eğitim verildi.

Protokol Eğitimi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Cenap Özdemir'e Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından teşekkür plaketinin sunulmasının ardından sona erdi. - ARDAHAN