Üye Girişi
Haberler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

Bir saatlik görüşme sonrası Bakan Fidan'dan net mesaj

 Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak

Bakan Fidan yine yaptığı yapacağını! Blinken'ın yüz ifadesine dikkat
Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı

Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi

Ardahan'da 276 metre uzunluğundaki Kura Viyadüğü trafiğe açıldı

Ardahan'da 276 metre uzunluğundaki Kura Viyadüğü trafiğe açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan-Posof-Türkgözü yolu kapsamında inşa edilen 236 metre uzunluğundaki Kura Viyadüğü araç trafiğine açıldı.

Ardahan-Posof-Türkgözü yolu kapsamında inşa edilen 236 metre uzunluğundaki Kura Viyadüğü araç trafiğine açıldı.

Ardahan'da Kura Nehri üzerine, Ardahan-Posof-Türkgözü yolu kapsamında 276 metre uzunluğunda çift köprü olarak inşa edilen Kura Viyadüğü trafiğe açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, "Hayal bile edilemeyen işleri, bu bölgemizde gerçekleştirmemize vesile olduğu için ve böylesi hizmetlere liderlik yaptığı için başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm Ardahanlılar adına teşekkür ediyorum" dedi. Koç, "AK Parti hükümeti olarak Ardahan'a söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerindeki konuşmamda bahsettiğim Ilgar Dağı Tüneli'ne ulaşımı kolaylaştıracak olan Ardahan-Hanak arasında 236 metre uzunluğundaki Kura Viyadüğü araç trafiğine açıldı. Şehrimize hayırlı olsun. Bu projenin hayata geçmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na Ardahan halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ardahan'ımıza hizmet için durmadan çalışacağız" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ortaç, hayranlarını kahredecek haberi canlı yayında açıkladı
img

Doğum günü pastasının mumlarını üflemeye kıyamadı
img

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı? Bursa Adliyesi'nde ne oldu? Silah saldırısı neden oldu? Serdar Ortaç ölmek istiyorum dedi! Serdar Ortaç'ın sağlık durumu nedir? Hakan Fidan ve Blinken neden görüştü? Orman, mesire alanlarının giriş ücretlerine zam geldi mi? İstanbul mesire alanları giriş ücreti ne kadar? Kasımpaşa - Eyüpspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İSPARK'A YÜZDE 115 ZAM! İSPARK otopark ücretleri ne kadar oldu? Açık/kapalı İSPARK otopark ücretleri kaç TL? 14 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Benzin fiyatları neden düşüyor, yükseliyor? 13 Aralık Güncel akaryakıt fiyatları! 13 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 13 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Benzine zam var mı? 13 Aralık güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.