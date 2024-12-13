Ardahan'da 276 metre uzunluğundaki Kura Viyadüğü trafiğe açıldı

Ardahan-Posof-Türkgözü yolu kapsamında inşa edilen 236 metre uzunluğundaki Kura Viyadüğü araç trafiğine açıldı.

Ardahan'da Kura Nehri üzerine, Ardahan-Posof-Türkgözü yolu kapsamında 276 metre uzunluğunda çift köprü olarak inşa edilen Kura Viyadüğü trafiğe açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, "Hayal bile edilemeyen işleri, bu bölgemizde gerçekleştirmemize vesile olduğu için ve böylesi hizmetlere liderlik yaptığı için başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm Ardahanlılar adına teşekkür ediyorum" dedi. Koç, "AK Parti hükümeti olarak Ardahan'a söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerindeki konuşmamda bahsettiğim Ilgar Dağı Tüneli'ne ulaşımı kolaylaştıracak olan Ardahan-Hanak arasında 236 metre uzunluğundaki Kura Viyadüğü araç trafiğine açıldı. Şehrimize hayırlı olsun. Bu projenin hayata geçmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na Ardahan halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ardahan'ımıza hizmet için durmadan çalışacağız" dedi. - ARDAHAN