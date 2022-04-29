Aracınıza bakım yaptırmadan yola çıkmayın

Bayram ve yaz öncesi uzmanlardan araç bakım uyarısı

DENİZLİ - Bayram tatilinin yaklaşması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerine çıkmasıyla birlikte, sağlıklı ve güvenli yolculuk için araç bakımının şart olduğunun altını çizen uzmanlar, sürücüleri güvenli sürüş için önemli noktaları hatırlattı.

Denizli'de yaklaşan bayram tatili öncesinde sanayi sitelerinden oto tamircilerinin önünde yoğunluk oluşmaya başladı. Bayram tatili için yola çıkacaklar araçlarının bakımını yaptırmaya başladı. Yaz bakımı zamanın da gelmesiyle birlikte oto sanayi sitelerinden esnafın işleri de arttı. Bayram tatilini memleketlerinde veya köylerinde geçirmek için yola çıkacak sürücülere bir uyarıda oto tamirci esnafından geldi. Tamirciler sürücülere bakımsız araçla yola çıkmayın, emniyet kemeri takın, uykusuz araç kullanmayın, trafik kurallarına harfiyen uyun, bayram acıya hüzne dönüşmesin uyarısında bulundu.

"Araçların kışlık bakımları olduğu gibi yazlık bakımları da bulunuyor"

Honaz ilçesinde sanayi sitesinde oto tamir bakım servis hizmeti veren Özgür Sevim, sürücüleri bayram ve yaz öncesi yolculuk yapmadan önce önemli uyarılarda bulundu. Sevim, "Araçların kışlık bakımları olduğu gibi yazlık bakımları da bulunuyor. Tüm sürücülerimiz bunları yaptırmak zorunda ve yaptırmalıdır. Önümüzde dokuz günlük bayram tatili var. Bu sürede araçların yolda kalıp arıza yapmaması ve trafik kazalarını önüne geçmek için herkesin araç bakımlarını yaptırması gerekiyor. On nokta kontrol dediğimiz lastik, su, yağ, akü gibi etkenlerin aracı yolda bırakmayacak şekilde yaptırılmalıdır. Aracın bakımlarını serviste çalışan ustalarımız bilir. Vatandaşlarımızdan tek ricamız bayram süresince trafik yoğunluğu olacağı için dikkatli araç kullanmaları ve emniyet kemeri takılmasını öneriyoruz" dedi.

"Uyarılara dikkat edip bakımlarını yaptırsınlar"

Sanayi sitesine aracının bakımını yaptırmak için gelen Halil İbrahim, "Bayram tatili dokuz gün olduğu için biz de uzun yolculuğa çıkmadan önce araba bakımımızı yapmaya geldik. Yetkililer ve Araçların kışlık bakımları olduğu gibi yazlık bakımları da bulunuyor. Biz de geldik bakımımızı yapmaya. Diğer vatandaşlarımız da uyarılara dikkat edip bakımlarını yaptırsınlar" diye konuştu.